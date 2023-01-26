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النجم الأرجنتيني لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

خطوة أخيرة تُقرب Lionel Messi من الهلال

2023-01-26 الساعة 9:38
خطوة أخيرة تُقرب Lionel Messi من الهلال
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن خطوة أخيرة باتت تُقرب النجم الأرجنتيني Lionel Messi من نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي عبدالله الفهيد مقدم برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية مغردًا عبر حسابه في “تويتر”: “ما تعودت أتمصدر ولكن الفريق الخاص بميسي من محامين وإداريين، الآن في الرياض للاطلاع على ما سيتم تقديمه للنجم الأرجنتيني من سكن وغيره، المفاوضات مع الهلال وصلت لمراحل متقدمة، جدًّا، بقي بعض التفاصيل الصغيرة، وميسي هلالي العام القادم”.

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Lionel Messi متردد في تجديد العقد

وكان Lionel Messi تردد مؤخرًا في تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان مما جعل الهلال يُفكر في ضم النجم الأرجنتيني ردًّا على تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

ميسي
ميسي

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعل باقي الأندية السعودية تطمح في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في عالم كرة القدم مثل ميسي.

جدير بالذكر أن الهلال والاتحاد ممنوعان من تسجيل الصفقات الجديدة في يناير الحالي، بسبب قضيتي محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله على الترتيب، حيث سيتمكن كل منهما من التعاقد مع صفقات جديدة وقيدها في صيف العام الحالي.

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