خطيب المسجد النبوي: حفظ الأسرار الزوجية أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة

دعا خطيب المسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالله البعيجان، إلى تقوى الله في حقوق الناس فإن التفريط بها من أعظم المصائب، وأثقال وتبعات وهموم وحسرات، ومنها تقوى الله في العلاقات بين الأهل والأقرباء وحفظ الأسرار الزوجية.

حقوق الأهل والأقرباء

وأشار البعيجان إلى أهمية حقوق الأهل والأقرباء ومنهم الآباء والأبناء والعلاقة الزوجية، مؤكدًا على ما أمر وأوصى به الله تعالى من المودة والرحمة، وأمر بحسن العشرة وتقديس العلاقة الزوجية ووضع أحكامًا وحقوقًا وواجبات للطرفين ورتب عليها الجزاء والحساب.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان: أساس العلاقة الزوجية الرفق والمودة فحافظوا عليهما#الإخبارية pic.twitter.com/qCgMXeLIpY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023

الأسرار الزوجية

وأكد البعيجان أن من مظاهر حسن العشرة بين الزوجين التقدير والاحترام ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر، لافتًا إلى أن من أعظم الحقوق الزوجية حفظ الأسرار الزوجية لأنها أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة لكونها أشد خصوصية من الأسرار الأخرى حتى في حال حدوث الفراق.