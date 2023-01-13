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بها أنبتت الثمرات وامتلأت السدود والآبار

خطيب المسجد الحرام: اشكروا الله على نعمة وخيرات الأمطار

2023-01-13 الساعة 1:51
خطيب المسجد الحرام: اشكروا الله على نعمة وخيرات الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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قال خطيب المسجد الحرام الدكتور الشيخ عبدالله الجهني، إن من نعم الله هطول الأمطار وإنبات الثمرات، حيث امتلأت السدود والوديان والآبار وارتوت الأرض والأشجار، داعيًا بالشكر والحمد لله لنعمة وخيرات الأمطار.

الازدواجية

وأشار الجهني إلى وجود ازدواجية والاختلاف في هذا الزمان، حيث انتشر العلم وانتشر الجهل وكثرت الأموال وزاد الفقر وتطور الطب وانتشرت الأمراض، فصار العلم بدون تقوى فاستغلت العلوم لغير ما خلقت له، والتي خلقت لعون الإنسان على طاعة ربه، حيث استعملت بعض العلوم للتخريب واستعباد الضعيف والسبب فصل العلم عن الإيمان.

كما تحدث الجهني عن إنفاق بعض الناس على رحلاتهم السياحية ولا يدعمون الفقير، لافتًا إلى أن الجهل بنظام الإسلام والحسنى وهي أعظم درجات الازدواجية، منوهًا إلى أهمية دعم الفقير من خلال الزكاة ودرء الفتن والابتعاد عن المعاصي.

ودعا الجهني إلى القناعة بما أحل الله والزهد فيما حرم الله، فتصريف الأموال كلها بيد الله، ولذا على الناس محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

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