خطيب المسجد الحرام: اشكروا الله على نعمة وخيرات الأمطار

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قال خطيب المسجد الحرام الدكتور الشيخ عبدالله الجهني، إن من نعم الله هطول الأمطار وإنبات الثمرات، حيث امتلأت السدود والوديان والآبار وارتوت الأرض والأشجار، داعيًا بالشكر والحمد لله لنعمة وخيرات الأمطار.
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالله الجهني: اشكروا الله على نعمة وخيرات الأمطار#الإخبارية pic.twitter.com/kPdUicmyxVقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
وأشار الجهني إلى وجود ازدواجية والاختلاف في هذا الزمان، حيث انتشر العلم وانتشر الجهل وكثرت الأموال وزاد الفقر وتطور الطب وانتشرت الأمراض، فصار العلم بدون تقوى فاستغلت العلوم لغير ما خلقت له، والتي خلقت لعون الإنسان على طاعة ربه، حيث استعملت بعض العلوم للتخريب واستعباد الضعيف والسبب فصل العلم عن الإيمان.
كما تحدث الجهني عن إنفاق بعض الناس على رحلاتهم السياحية ولا يدعمون الفقير، لافتًا إلى أن الجهل بنظام الإسلام والحسنى وهي أعظم درجات الازدواجية، منوهًا إلى أهمية دعم الفقير من خلال الزكاة ودرء الفتن والابتعاد عن المعاصي.
ودعا الجهني إلى القناعة بما أحل الله والزهد فيما حرم الله، فتصريف الأموال كلها بيد الله، ولذا على الناس محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا.
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالله الجهني: اقنعوا بما أحل الله لكم وازهدوا فيما حرم الله#الإخبارية pic.twitter.com/YwXSc0kF50
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023