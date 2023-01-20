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ناشدهم بتقديم النصح والإرشاد للأبناء

خطيب المسجد الحرام: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية

2023-01-20 الساعة 2:02
خطيب المسجد الحرام: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية
المواطن - فريق التحرير

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قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إن من المشكلات التي تعترض الشباب المسلم اليوم وتعمل على هدم بنائهم النفسي والاجتماعي والأخلاقي والسلوكي هي متابعة المواقع الفاسدة والفاتنة بأنواعها والتي تدمر مستقبلهم وتلحق بهم الخسران، لكن المأمول من الأمهات والآباء والمربيين جميعًا أن يستشعروا مسؤوليتهم ويؤدوا الأمانة التي حملوها وأن يتقوا الله فيما تحت أيديهم.

اجتنبوا المواقع الفاسدة

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة اليوم: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية وقدموا النصح والإرشاد لأبنائكم.

وتابع: اجتنبوا ما يضر ويفسد الصحة، مشيرًا إلى أن التداوي والوقاية من الذنوب أولى وقايةً من الأمراض والعلل. وأضاف: املؤوا قلوبكم بالعمل المفيد الصالح.

ولفت إلى أن استقامة الأعمال تنشأ من حماية الخواطر وحفظها وللحفاظ على ذلك يجب ملء القلوب بالعمل المفيد والأفكار الطيبة واحذر من الأفكار السيئة وعدم الالتفات إليها لأنها من بذور الشيطان، وعليك بالاستعانة بالله من الشيطان الرجيم وأن تتحصن بذكر الله.

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