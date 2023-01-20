الصحة: 34 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة حساب المواطن: إجراءات يجب القيام بها قبل تقديم الاعتراض حكام مواجهات اليوم في دوري روشن خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب خطيب المسجد الحرام: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى الخليج والرائد لا يعرفان التعادل ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022
شدد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، على ضرورة الالتزام بالأمانة، قائلًا: التزموا الأمانة في المشاريع ولا تتهاونوا في تنفيذ المناقصات.
فيديو | خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ: التزموا الأمانة في المشاريع ولا تتهاونوا في تنفيذ المناقصات#الإخبارية pic.twitter.com/KLvOgZET9Eقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023
وتابع خلال خطبة الجمعة اليوم: القيام على المشاريع والمرافق التي تخدم المصالح العامة في البلاد بأحسن وجه وأكمل حال أمانة كل مسؤول من أعلى سلطة إلى أدنى مستوى من المسؤولية وعلى الجميع الالتزام بالأمانة والتخلي عن الغدر، محذرًا من خطورة التهاون فيها، وأن الجميع مسؤول أمام الله في تلك المشاريع.
واستطرد خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب.
وأكد الشيخ حسين آل الشيخ، أن الرشوة من أسباب الخراب والفساد العظيم، مشددًا: لا تتهاونوا في التصدي لها.
فيديو | خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ: الرشوة من أسباب الخراب والفساد العظيم.. لا تتهاونوا في التصدي لها#الإخبارية pic.twitter.com/ZexTyoAUEA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023