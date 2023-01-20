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حذر من خطورة التهاون في تنفيذ المرافق العامة

خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب

2023-01-20 الساعة 2:05
خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب
المواطن - فريق التحرير

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شدد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، على ضرورة الالتزام بالأمانة، قائلًا: التزموا الأمانة في المشاريع ولا تتهاونوا في تنفيذ المناقصات.

الجميع مسؤول أمام الله

وتابع خلال خطبة الجمعة اليوم: القيام على المشاريع والمرافق التي تخدم المصالح العامة في البلاد بأحسن وجه وأكمل حال أمانة كل مسؤول من أعلى سلطة إلى أدنى مستوى من المسؤولية وعلى الجميع الالتزام بالأمانة والتخلي عن الغدر، محذرًا من خطورة التهاون فيها، وأن الجميع مسؤول أمام الله في تلك المشاريع.

واستطرد خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب.

وأكد الشيخ حسين آل الشيخ، أن الرشوة من أسباب الخراب والفساد العظيم، مشددًا: لا تتهاونوا في التصدي لها.

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