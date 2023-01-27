خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء

أكد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، أن الأمطار نعمة عظيمة وروح تبعث الحياة في كل شيء.

الغيث روح الحياة

وقال الشيخ الدكتور الحذيفي خلال خطبة الجمعة اليوم، إن الغيث ينفخ في الأرض روح الحياة بإذن الله فتسري في أوصالها سريان الماء في الأغصان ويدب فيها دبيب الروح في الأبدان، مضيفًا: فهو روح تبعث الحياة في كل شيء، مصداقًا لقوله عز وجل: ” وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وتابع: تبتهج الأرض بنزول الغيث ابتهاج المصدوم بخبر السرور، وتستقبله استقبال المشوق المحبوب. وقال: ” وَرَوْضٍ عَنْ صَنِيْعِ الغَيْثِ رَاضٍ • كَمَا رَضِيَ الصَّدِيْقُ عَنِ الصَّدِيْقِ “، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الواقعة: “أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون”.

تقوى الله

واستطرد خطيب المسجد النبوي يقول: إن تقوى الله حبل لا ينقطع وكفاية ووقاية، تأملوا بدائع خلق الله، مضيفًا: اعلموا أن التقوى عروة لا تنقسم ومعقد لا ينحل وثوب لا يخرق، فهي كفاية ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأكمل: أيها المؤمنون والمؤمنات إننا حين نتصفح كتاب الكون، ونقلب صحائفه ونسرح طرف التأمل فيه، ونتأمل بدائعه ولطائفه ليصيبنا الدهشة ويعترينا العجب من هذا الإبداع الرباني الجامع بين الكمال والجمال، كمال الصنعة، وجمال الصورة، وبين الدقة والرقة.