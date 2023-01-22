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وسط دعوات بالتحلي بالعقلانية بعيدًا عن القرارات المتهورة

خلافات داخل البرلمان الألماني بسبب دعم كييف بدبابات ليوبارد

2023-01-22 الساعة 4:43
خلافات داخل البرلمان الألماني بسبب دعم كييف بدبابات ليوبارد
المواطن- فريق التحرير

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قالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إن على المستشار الألماني، أولاف شولتز، اتخاذ موقف واضح بخصوص الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا.

وأضافت زيمرمان: إذا كنت لا ترغب في تزويد أوكرانيا بدبابات Leopard 2، فعليك أن توضح السبب.

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بحث المسألة بعقلانية

وفي المقابل، رد رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني، رولف موتزينيتش، على انتقادات زيمرمان لشولتز، قائلًا إنه ينبغي بحث مسألة توريد الدبابات الألمانية بعقلانية، قبل إمداد أوكرانيا أو أي دولة أخرى بها.

ألمانيا قد تتجه نحو صراع عسكري

وأشار موتزينيتش، إلى أن زيمرمان، والكثيرين ممن يطالبون بإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard 2، لن يتوقفوا عند ذلك، وقريبًا سيطالبون بإمدادها بالطائرات، وحتى الجنود، وسيدفعون بألمانيا نحو صراع عسكري.

ودعا موتزينيتش، السياسيين الأوروبيين، وتحديدًا الألمان، للتحلي بالعقلانية، بعيدًا عن الأحقاد والقرارات المتهورة.

خلافات داخل البرلمان الألماني بسبب دعم كييف بدبابات ليوبارد

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اشترط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن تقوم واشنطن أولًا بإمداد كييف بدبابات أبرامز حتى توافق برلين على تزويدها بدبابات Leopard 2.

رد روسيا 

وقالت وزارة الخارجية الروسية مرارًا، إن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

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