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للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق

خلال ساعات.. صرف دعم حساب المواطن لدفعة يناير

2023-01-09 الساعة 10:08
خلال ساعات.. صرف دعم حساب المواطن لدفعة يناير
المواطن - فريق التحرير

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ساعات قليلة، ويتم صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 62 مخصص شهر يناير الجاري، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم لشهر يناير الجاري في الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الثلاثاء 10 يناير المقبل، في حسابات المستفيدين.

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ويتم وفق النظام المتبع في صرف الدعم، إيداع دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم صرف الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط في حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسابيع في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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