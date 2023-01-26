خلطات العسل المغشوشة تحوي حبوبًا مطحونة

حذر المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خلطات العسل المغشوشة، مؤكدًا خطورتها على الصحة العامة.

وأشار الخضيري خلال لقائه مع برنامج النقطة العمياء إلى أن بائعي هذه الخلطات يدعون أنها شفاء، فيما كشفت عمليات التحليل أنها تحتوي على حبوب مطحونة.

بها مواد متناقضة دوائيًّا

وتابع: إن بعض الخلطات تحتوي على مواد دوائية متناقضة ومتعارضة مع بعضها.

واستطرد العالم المتخصص في المسرطنات: هناك خلطات عسل لعلاج السكر.. وكل أنواع العسل ترفع السكر، موضحًا أن أكثر من 80% ممن يصنعون الخلطات العلاجية جهلة ولا يحملون مؤهلات مناسبة.