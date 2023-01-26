خلطات العسل المغشوشة تحوي حبوبًا مطحونة

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حذر المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خلطات العسل المغشوشة، مؤكدًا خطورتها على الصحة العامة.
#النقطة_العمياء | أ.د.فهد الخضيري: الوسوسة ضد اللقاحات والعلاجات خطيرة.قد يهمّك أيضاً
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— قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023
وأشار الخضيري خلال لقائه مع برنامج النقطة العمياء إلى أن بائعي هذه الخلطات يدعون أنها شفاء، فيما كشفت عمليات التحليل أنها تحتوي على حبوب مطحونة.
وتابع: إن بعض الخلطات تحتوي على مواد دوائية متناقضة ومتعارضة مع بعضها.
واستطرد العالم المتخصص في المسرطنات: هناك خلطات عسل لعلاج السكر.. وكل أنواع العسل ترفع السكر، موضحًا أن أكثر من 80% ممن يصنعون الخلطات العلاجية جهلة ولا يحملون مؤهلات مناسبة.