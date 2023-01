خمسيني باكستاني يرزق بطفله الـ60

أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عامًا، ولديه 3 زوجات، أبًا للمرة الـ60، مما جعله حديث الصحافة العالمية والمحلية.

Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.

Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.

Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW

