Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لديه ثلاث زوجات

خمسيني باكستاني يرزق بطفله الـ60

2023-01-07 الساعة 5:01
خمسيني باكستاني يرزق بطفله الـ60
المواطن -فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عامًا، ولديه 3 زوجات، أبًا للمرة الـ60، مما جعله حديث الصحافة العالمية والمحلية.

أب باكستاني

ورحب سردار جان محمد خان خلجي، في تغريدة له عبر تويتر،  بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

ويعيش الطبيب سردار جان، القرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلًا، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.

الزوجة الرابعة

وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليًا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.

وقال جان: لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع. وأوضح أنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.

توسيع العائلة

وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال. وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.

وأشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.

ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلًا: إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان.

وعندما سئل كيف يتذكر جميع أسماء أطفاله، قال مازحًا: لما لا؟.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم