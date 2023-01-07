خمسيني باكستاني يرزق بطفله الـ60

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أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عامًا، ولديه 3 زوجات، أبًا للمرة الـ60، مما جعله حديث الصحافة العالمية والمحلية.
Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.
Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.
Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kWقد يهمّك أيضاً
— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 3, 2023
ورحب سردار جان محمد خان خلجي، في تغريدة له عبر تويتر، بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.
ويعيش الطبيب سردار جان، القرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلًا، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.
وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليًا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.
وقال جان: لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع. وأوضح أنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.
وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال. وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.
وأشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.
ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلًا: إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان.
وعندما سئل كيف يتذكر جميع أسماء أطفاله، قال مازحًا: لما لا؟.