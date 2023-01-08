خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء

نظّمت مبادرة خير الشمال التطوعية اليوم، برنامجًا بعنوان “عرعر خضراء “، بالتعاون فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية، وطلاب المدارس، وذلك في ممشى حي المنصورية بعرعر.

حماية البيئة

ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن حملة “السعودية الخضراء”، إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة والحد من التصحر وتعزيز الجانب الخدمي والتطوعي لدى أبناء الوطن بمختلف أعمارهم والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمحافظة على بيئة المواطن.