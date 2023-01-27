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ضمن منافسات دوري روشن

دائرة الحكام: هدف الهلال المُلغَى ضد أبها صحيح

2023-01-27 الساعة 4:10
دائرة الحكام: هدف الهلال المُلغَى ضد أبها صحيح
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بجانب مباراة الهلال ضد الرائد.

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هدف الهلال المُلغَى صحيح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما؛ جانغ هيون سو وسالم الدوسري.

الهلال وأبها
جانب من مباراة الهلال وأبها – المصدر @Alhilal_FC

وأكدت دائرة الحكم أن هدف الهلال الثالث الذي سجله المالي موسى ماريغا عند الدقيقة 97 صحيح، وشددت على أن قرار إلغائه كان غير صحيح، لعدم وجود مخالفة على اللاعب، حيث إن لاعب أبها هو من وضع قدمه بطريقه.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الـ14

وأوضحت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للاتحاد ضد الفيحاء صحيح، مؤكدة في الوقت ذاته، صحة قرار حكم مواجهة النصر ضد الاتفاق، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى عدم صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الطائي ضد الطائي بداعي وجود خطأ، وأكدت أنه لم يتخذ القرار الصحيح، وكذلك حكام تقنية الفيديو، كما أشادت بقرار الحكم باحتساب هدف ضمك الثالث أمام الفتح.

كريستيانو رونالدو
رونالدو أمام الاتفاق – المصدر @AlNassrFC

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