دائرة الحكام: هدف الهلال المُلغَى ضد أبها صحيح

تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أمطار ورياح حتى الـ6 مساء مسنة عمرها 100 عام تكشف سر الحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية شروط وضوابط استئجار الدولة للعقار إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان الجماهير تطالب جارسيا بمشاركة خالد الغنام 13 مسارًا بطول 321 كم في مشروع حافلات النقل العام بأبها الكبرى طرد سافيتش في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد مبالغ فيه! توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً 16 مادة تنظم عمل الهيئة العامة للأمن الغذائي
كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بجانب مباراة الهلال ضد الرائد.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما؛ جانغ هيون سو وسالم الدوسري.
وأكدت دائرة الحكم أن هدف الهلال الثالث الذي سجله المالي موسى ماريغا عند الدقيقة 97 صحيح، وشددت على أن قرار إلغائه كان غير صحيح، لعدم وجود مخالفة على اللاعب، حيث إن لاعب أبها هو من وضع قدمه بطريقه.
وأوضحت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للاتحاد ضد الفيحاء صحيح، مؤكدة في الوقت ذاته، صحة قرار حكم مواجهة النصر ضد الاتفاق، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشارت إلى عدم صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الطائي ضد الطائي بداعي وجود خطأ، وأكدت أنه لم يتخذ القرار الصحيح، وكذلك حكام تقنية الفيديو، كما أشادت بقرار الحكم باحتساب هدف ضمك الثالث أمام الفتح.