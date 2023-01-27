دائرة الحكام: هدف الهلال المُلغَى ضد أبها صحيح

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بجانب مباراة الهلال ضد الرائد.

هدف الهلال المُلغَى صحيح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما؛ جانغ هيون سو وسالم الدوسري.

وأكدت دائرة الحكم أن هدف الهلال الثالث الذي سجله المالي موسى ماريغا عند الدقيقة 97 صحيح، وشددت على أن قرار إلغائه كان غير صحيح، لعدم وجود مخالفة على اللاعب، حيث إن لاعب أبها هو من وضع قدمه بطريقه.

أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الـ14

وأوضحت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للاتحاد ضد الفيحاء صحيح، مؤكدة في الوقت ذاته، صحة قرار حكم مواجهة النصر ضد الاتفاق، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى عدم صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الطائي ضد الطائي بداعي وجود خطأ، وأكدت أنه لم يتخذ القرار الصحيح، وكذلك حكام تقنية الفيديو، كما أشادت بقرار الحكم باحتساب هدف ضمك الثالث أمام الفتح.