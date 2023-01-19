Icon

دائرة الحكام: هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح Icon نافاس يُربك حسابات نادي النصر Icon إنجاز 20% من البنية التحتية لمشروع نيوم Icon بلاغ يقود لضبط قائد حافلة مخالف Icon وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية Icon التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال Icon المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري Icon رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين Icon وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان بالقصيم بعد تطويرهما Icon حديث بن نافل والخليفي ينعش آمال الهلاليين بشأن ضم ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

دائرة الحكام: هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح

2023-01-19 الساعة 4:34
دائرة الحكام: هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بجانب مباراة الهلال ضد الرائد.

قد يهمّك أيضاً
Img

قضية فساد تطال جيش اليونان والصفقات العسكرية

Img

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في بريطانيا

هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح

ولعب الرائد ضد الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ15، نظرًا لمشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وأكدت دائرة الحكم أن هدف الهلال ضد الرائد الذي سجله حمد اليامي عند الدقيقة 24 غير صحيح، وكان اللاعب في موقف تسلل، وكان يجب على الحكم إلغاؤه، كما أن حكم الفيديو أخطأ لعدم استدعائه الحكم لمراجعة هذه اللعبة.

الهلال ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الـ13

وأوضحت دائرة الحكام أن قرار إعادة ركلة الجزاء التي سددها نجم الهلال، سالم الدوسري وصدها حارس مرمى العدالة، كان قرارًا صحيحًا، نظرًا لعدم تلامس أي من قدمي الحارس لخط المرمى.

الهلال والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وأشارت إلى أن احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراته ضد الباطن في دوري روشن السعودي، بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الفريق السماوي، إثر تسديدة طارق حامد، قرار صحيح.

الباطن ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم