دائرة الحكام: هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بجانب مباراة الهلال ضد الرائد.

هدف الهلال ضد الرائد غير صحيح

ولعب الرائد ضد الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ15، نظرًا لمشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وأكدت دائرة الحكم أن هدف الهلال ضد الرائد الذي سجله حمد اليامي عند الدقيقة 24 غير صحيح، وكان اللاعب في موقف تسلل، وكان يجب على الحكم إلغاؤه، كما أن حكم الفيديو أخطأ لعدم استدعائه الحكم لمراجعة هذه اللعبة.

أبرز الحالات التحكيمية بالجولة الـ13

وأوضحت دائرة الحكام أن قرار إعادة ركلة الجزاء التي سددها نجم الهلال، سالم الدوسري وصدها حارس مرمى العدالة، كان قرارًا صحيحًا، نظرًا لعدم تلامس أي من قدمي الحارس لخط المرمى.

وأشارت إلى أن احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراته ضد الباطن في دوري روشن السعودي، بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الفريق السماوي، إثر تسديدة طارق حامد، قرار صحيح.