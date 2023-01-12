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قتل وجرح العشرات بينهم دبلوماسيون

داعش يتبنى تفجير أفغانستان الانتحاري

2023-01-12 الساعة 12:45
داعش يتبنى تفجير أفغانستان الانتحاري
المواطن - فريق التحرير

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تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مساء أمس الأربعاء، التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول.

التفاصيل

ووفقًا لوكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي عبر تطبيق تيليجرام، فإن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع خارج وزارة الخارجية الأفغانية.

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وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الأربعاء، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية.

وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران أن انفجار أمس الأربعاء، وقع على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، ونتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، فيما زعمت وكالة أعماق أن التفجير الانتحاري قتل وجرح العشرات بينهم دبلوماسيون.

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