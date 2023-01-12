داعش يتبنى تفجير أفغانستان الانتحاري

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تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مساء أمس الأربعاء، التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول.
ووفقًا لوكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي عبر تطبيق تيليجرام، فإن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع خارج وزارة الخارجية الأفغانية.
وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الأربعاء، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية.
وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران أن انفجار أمس الأربعاء، وقع على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، ونتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، فيما زعمت وكالة أعماق أن التفجير الانتحاري قتل وجرح العشرات بينهم دبلوماسيون.