دبابات ليوبارد الألمانية في طريقها إلى أوكرانيا

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قال المتحدث باسم حكومة ألمانيا، ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن بلاده قررت إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتوافق أيضًا على إعادة تصديرها من الدول الشريكة.
وتابع أن برلين ستوفر في الخطوة الأولى 14 دبابة ليوبارد 2 من المخزونات العسكرية، مضيفًا أن تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا سيبدأ قريبًا، وستقدم أيضًا اللوجيستيات والذخيرة.
وبحسب وكالة رويترز، فإن القرار الألماني يأتي بعد أن أعلنت بريطانيا عن أنها ستوفر 14 دبابة من طراز تشالنجر-2، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقناع الحلفاء الآخرين بإرسال ليوبارد التي يوجد منها مخزون أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.
ويُعد موقف برلين بمثابة تراجع كبير لموقف ألمانيا السابق، حيث كانت تتعرض لضغوط متزايدة لتقرير ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر للدبابات الألمانية الصنع لإرسالها إلى أوكرانيا.
ويُذكر أن هذا القرار جاء بعد زيارة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلى برلين أمس الثلاثاء، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الدفاع الألماني المعين حديثًا، بوريس بيستوريوس.
وكانت أوكرانيا قد أصرت على حلفائها مرارًا وتكرارًا على الحصول على دبابات ليوبارد 2 لمكافحة الغزو الروسي المستمر، لكن برلين كانت تنظر إلى تلك الخطوة بأنها قد تكون تصعيدية ضد روسيا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير استفزاز روسيا، حيث سبق وأن صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن استمرار الغرب في دعم كييف سيطيل من أمد الصراع.