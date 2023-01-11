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تتسبب في قصور القلب والجلطة الدماغية والسكري

دراسة : إهمال شرب الماء يسبب أمراضاً خطيرة

2023-01-11 الساعة 9:49
دراسة : إهمال شرب الماء يسبب أمراضاً خطيرة
المواطن - متابعة

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كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة شرب الماء قد تعرض الإنسان لأمراض خطيرة، وقد تكون سبباً للوفاة.

وأوضحت الدراسة، أن أشهر الأمراض الشائعة التي قد تصيب الإنسان جراء عدم شرب كميات كافية من الماء ، قصور القلب والجلطة الدماغية والسكري.

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أهمية شرب الماء

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون كمية غير كافية من الماء يمكن أن يصابوا بالشيخوخة المبكرة، ويتعرضوا لخطر الوفاة بنسبة 20 % مقارنة بالآخرين، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

واستنتجت الدراسة، بناء على تحليل بيانات 11 ألف شخص، شاركوا فيها، أن عدم شرب كمية كافية من الماء، تؤدي إلى قصر متوسط العمر المتوقع.

 

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