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دراسة تتوصل لمفتاح جديد لعلاج سرطان الثدي

2023-01-06 الساعة 3:41
دراسة تتوصل لمفتاح جديد لعلاج سرطان الثدي
المواطن- فريق التحرير

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توصلت دراسة علمية إلى اكتشاف جديد، قد يمثل مفتاحًا لعلاج نوع خطير من السرطانات الشائعة، وهو سرطان الثدي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الدراسة إن علاج سرطان الثدي يمكن أن يكون أكثر فعالية، إذا تم استهداف بروتين موجود في جميع الخلايا البشرية تقريبًا، مضيفة أن تحديد نسب RAC1B في الخلايا، وهو أحد أنواع بروتينRAC1، يحتمل إمكانية تعزيز علاج سرطان الثدي.

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آلية الدراسة

وقام العلماء بزرع خلايا سرطان الثدي في الفئران واكتشفوا أن الخلايا السرطانية التي لا تحمل RAC1B، لا تحتوي على أورام يمكن ملاحظتها بعد مرور 100 يوم من الزرع.

ووجدت الدراسة، التي حللت أيضا البيانات السريرية، أن المرضى المصابين بسرطان الثدي، الذين عولجوا بالعلاج الكيميائي كانت نتائجهم أسوأ إذا كانت أورامهم تحتوي على كميات أعلى من RAC1B.

مفتاح تغيير علاج سرطان الثدي

وبحسب  صحيفة الإندبندنت البريطانية، قال الدكتور، سيمون فينسينت، إنه من المثير أن نوعًا مختلفًا من البروتين الشائع الذي تم التغاضي عنه سابقًا يمكن أن يكون مفتاح تغيير الطريقة التي نعالج بها سرطان الثدي.

وأضاف: اكتشافات مثل هذه في المراحل المبكرة يمكن أن تساعد في توفير اللبنات الأساسية لاختراقات المستقبل، مما يؤدي إلى علاجات جديدة وفعالة لـ 55000 امرأة و370 رجلًا ممن تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي في المملكة المتحدة فقط سنويًا.

دراسة تتوصل لمفتاح جديد لعلاج سرطان الثدي

وقال أحمد أوكار من جامعة مانشستر: كان تطوير علاجات الخلايا الجذعية السرطانية لاستهداف الأورام من جذورها هدفًا بحثيًا لأكثر من 20 عامًا، ولكن حتى الآن ثبت أنه بعيد المنال.

وأضاف: لأول مرة، أظهر بحثنا أنه مع انعدام RAC1B ، لا يمكن للخلايا الجذعية لسرطان الثدي تشكيل أورام، وتصبح أكثر عرضة للعلاج الكيميائي، مما يجعل العلاج أكثر فعالية.

وقال إنهم يأملون في أن تساعد الأبحاث الإضافية في ترجمة هذه النتائج إلى علاجات موجهة لمرضى سرطان الثدي.

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