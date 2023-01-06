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بمشاركة 60 جهة حكومية وأهلية ومدنية

دراية تكلل فعالياتها بـ 44 ندوة وورش عمل وتقديم حلول فاعلة

2023-01-06 الساعة 1:54
دراية تكلل فعالياتها بـ 44 ندوة وورش عمل وتقديم حلول فاعلة
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار، أمس الخميس، على فعاليات ملتقى “دراية” إحدى مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحت عنوان “ماذا لو.. كيف تتصرف؟” وذلك بحضور الأميرة نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس أمناء الجائزة؛ حيث قامت بجولة على المعرض المصاحب والاطلاع على 60 جناحًا مشاركًا من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية والفعاليات المصاحبة، مثمنة جهود المشاركين في إنجاح برامج الملتقى وتقديم الحلول الفاعلة.

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دعم القيادة الرشيدة

من جهته، رفع الأمين العام للجائزة الدكتور “فهد بن حمد المغلوث” شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تحظى به كافة القطاعات وأبناء الوطن من دعم لامحدود، مشيرًا إلى أن الملتقى أقيم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث يمثل الملتقى مبادرة جديدة متميزة تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار من الممارسات والتصرفات غير المحسوبة وكيفية الوقاية منها.

توجيهات حثيثة

وثمن “المغلوث” الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة والتوجيهات الحثيثة من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الأمناء، وفي مقدمتهم الأميرة نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان عضو مجلس الأمناء.

فعاليات ثرية

وأشار إلى أن الملتقى حقق أهدافه المرسومة نظرًا لما تضمنه من فعاليات ثرية استهدفت الأسر والمختصين، والمستشارين، والمؤسسات والقطاعات، الحكومية والأهلية وغير الربحية والمقيمين والزوار في المملكة، من خلال سبعة مسارات شملت الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار الحقوقي، والصحي، والاجتماعي, والنفسي، والاقتصاد، والتخطيط المالي، والبراعم؛ حيث أقيمت 12 ندوة حوارية فضلًا عن 32 ورشة عمل في حين شارك في المعرض المصاحب 60 جهة يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحية بالإضافة إلى عشرات المسابقات والجوائز القيمة لزوار المعرض.

ثقافة العمل الاجتماعي

وشدد “المغلوث” على أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي قد أخذت على عاتقها ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة وتأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره وتطويره، فضلًا عن تحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعمه ليكون رافدًا مهمًا في تنمية المجتمع.

يُذكر أن ملتقى دراية يعد أحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي؛ حيث أقيمت فعالياته للمرة الأولى خلال الفترة من 3 – 5 يناير الجاري بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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