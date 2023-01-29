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في كأس السوبر السعودي

درة الملاعب جاهز للنهائي الثالث

2023-01-29 الساعة 4:59
درة الملاعب جاهز للنهائي الثالث
المواطن - مروة نبيل

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تتجه أنظار الجماهير إلى درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في الرياض، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الاتحاد والفيحاء.

النهائي الثالث في درة الملاعب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء، عند الساعة الثامنة مساء، في نهائي كأس السوبر السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز والفوز باللقب.

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كانتي يبتعد عن النصر

ويُعد نهائي كأس السوبر السعودي اليوم، هو الثالث الذي يُقام على درة الملاعب، وتعود المباراة النهائية الأولى إلى عام 2014، حينما لعب النصر ضد الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي على درة الملاعب بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تعويض خسارته الأولى على درة الملاعب، وفاز على الهلال بثلاثية دون رد في نهائي كأس السوبر السعودي 2020.

نهائي كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

الاتحاد والفيحاء يسعيان للفوز

ويسعى الاتحاد لمواصلة تألقه مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وإضافة لقب كأس السوبر السعودي إلى خزائنه للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد الاتحاد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.

كأس السوبر السعودي في درة الملاعب
كأس البطولة في الملعب – المصدر @SaudiSuperCup

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