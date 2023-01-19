دردشات الخاص في سناب شات تهدد خصوصيتك

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من خطورة دردشات الخاص في تطبيق سناب شات بسبب مشاكل تقنية.
وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوجد مشكلة في الخاص أثناء الدردشات يحولها لرابط وينقلها إلى مواقع قد تكون مجهولة.
احذر من الخاص في تطبيق #سناب_شات لان دردشاتك ممكن تروح لمواقع خارجية #سفينه_الاستغفار#الاهلي_الحزم #كاس_موسم_الرياض#برد_الشتاء pic.twitter.com/Eq7VKGI1Dv
— سالم الحربي (@arnod) January 18, 2023
وأضاف الحربي، لا نعرف سبب الخلل في ذلك، ويمكن بسبب ذلك تتحول الصور والكلام الذي تقوله لروابط وتصل لمواقع مجهولة.
ونصح سالم الحربي بأن يكون المستخدم حذراً جدا أثناء الاستخدام ولا يذكر أسماء أو صوراً خاصة أثناء الدردشة.
وختم الحربي بقوله إن تطبيق سناب شات يوجد فيه مشاكل تقنية حاليا ويجب على الجميع الحذر.