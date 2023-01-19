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تتحول للمواقع المجهولة بسبب خلل تقني

دردشات الخاص في سناب شات تهدد خصوصيتك

2023-01-19 الساعة 1:33
دردشات الخاص في سناب شات تهدد خصوصيتك
المواطن - فريق التحرير

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من خطورة دردشات الخاص في تطبيق سناب شات بسبب مشاكل تقنية.

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوجد مشكلة في الخاص أثناء الدردشات يحولها لرابط وينقلها إلى مواقع قد تكون مجهولة.

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خلل تقني

وأضاف الحربي، لا نعرف سبب الخلل في ذلك، ويمكن بسبب ذلك تتحول الصور والكلام الذي تقوله لروابط وتصل لمواقع مجهولة.

ونصح سالم الحربي بأن يكون المستخدم حذراً جدا أثناء الاستخدام ولا يذكر أسماء أو صوراً خاصة أثناء الدردشة.

وختم الحربي بقوله إن تطبيق سناب شات يوجد فيه مشاكل تقنية حاليا ويجب على الجميع الحذر.

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