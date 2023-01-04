دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف

رفع علماء ودعاة جمهورية السنغال الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تقديم هدية خادم الحرمين البالغة 120000 نسخة من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إلى جمهورية السنغال، مؤكدين أنها أغلى هدية يحصل عليها كل مسلم بالعالم، وهي امتداد لعطاءات المملكة الخيّرة، وتجسد عنايتها بكتاب الله تعالى.

جهود المملكة

جاء ذلك في خطابات تلقتها الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى داكار اليوم الأربعاء، عقب تسليم الهدية من قبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، الذي ناب عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس بتسليمها بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال الأستاذ سعد بن عبدالله النفيعي، وممثلين عن الجمعيات الإسلامية بالسنغال.

وثمنوا في خطاباتهم الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله طباعة وتعليمًا ونشرًا، لافتين إلى أن هذه الهدية الغالية ستسهم في تأمين حاجة المساجد والجمعيات الإسلامية مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

منهج الوسطية

وأشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجمهورية السنغال في التنسيق والمتابعة في تسليم الهدية وتنفيذ البرامج الدعوية التوعوية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، سائلين الله القدير أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين كل خير على عنايتهما ودعمها المستمر لمسلمي السنغال.