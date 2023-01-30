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بالإضافة لرفع نسبة التملك للسكن

دعم محمد بن سلمان لمشاريع الإسكان يعزز استقرار الأسر

2023-01-30 الساعة 5:23
دعم محمد بن سلمان لمشاريع الإسكان يعزز استقرار الأسر
المواطن - فريق التحرير

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يعكس إطلاق مشروع ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض، الاهتمام والدعم المستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمنظومة الإسكان، بما يساهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للسكن.

وما يؤكد على هذا الدعم المستمر، أنه يتم الاهتمام بمستهدفات برنامج الإسكان من أدى إلى تحقيق رفع نسبة التملك إلى 60% في عام 2020 لتصل إلى 70% عام 2030.

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مزايا المشاريع الجديدة

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وهو ما يساهم في زيادة المعروض العقاري في مدينة الرياض، وفقًا لما أعلنته الشركة الوطنية للإسكان.

أما المرحلة الثانية من ضاحية خرام الواقعة شمال العاصمة الرياض فتأتي على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026.

ويهدف هذا كله توفير مجتمعات سكنية عصرية متكاملة المرافق والخدمات، وتنوع الخيارات السكنية لتلبية رغبات الأسرة السعودية، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للقدرة الشرائية، وتعزيز جودة الحياة في المشاريع والضواحي.

هدف رؤية 2030

وكل ذلك بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الإسكان، حسبما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قائلًا: “بدعم من ولي العهد نسعد اليوم بإعلان الشركة الوطنية للإسكان عن ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام في مدينة الرياض، التي توفر 80 ألف وحدة سكنية لأهالينا من الأسر”.

وتسهم هذه التسهيلات والمشاريع السكنية الكثيرة في زيادة المعروض من الوحدات العقارية من أجل الوصول للهدف المنشود برؤية 2030.

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