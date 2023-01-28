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السعودية تتحول إلى الوجهة الرياضية الأولى

دعم ولي العهد لسباق فورمولا إي يعكس كفاءة المملكة في صناعة البطولات الرياضية

2023-01-28 الساعة 11:06
دعم ولي العهد لسباق فورمولا إي يعكس كفاءة المملكة في صناعة البطولات الرياضية
المواطن - فريق التحرير

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يعكس تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسباقات فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم، حرصه ومتابعته الحثيثة لهذه السباقات العالمية ورغبته في إنجاحها نجاحًا باهرًا، حيث يقف سموه خلف كل النجاحات التي حققتها وتحققها المملكة في استضافة وتنظيم أهم الأحداث الرياضية العالمية.

 

 

وهذا ما أكده وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في وقت سابق، بعد خروج سباقات فورمولا السابقة بالشكل المميز، موجهًا الشكر إلى القيادة على الدعم المستمر بالقطاع الرياضي.

 

الوجهة الرياضية الأولى

وانطلق سباق فورمولا إي الدرعية، على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، حيث ترقبت الجماهير المنتظرة هذه الجولات بعدما نجحت المملكة في استضافتها لمدة 4 مرات.

وكانت جولات سباق فورمولا المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، والتي تنطلق للمرة الخامسة على التوالي في المملكة، وعلى مدى يومين حيث استمرت الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023)، ما يعكس تحول المملكة اليوم بفضل الله ثم بالدعم مُنقطع النظير الذي يحظى به قطاع الرياضة من ولي العهد إلى الوجهة الرياضية الأولى للمنافسات العالمية في مختلف الرياضات، إيمانًا منه بأهمية تعزيز مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

 

ثقة بالمملكة

ويعكس تنظيم المملكة لسباقات فورمولا E للمرة الخامسة بعد حصولها على حق استضافة هذه السباقات العالمية لمدة 10 سنوات، ثقة القائمين على أهم المنافسات العالمية وإيمانهم برؤية ولي العهد الطموحة.

كما يُعد هذا التنظيم ترجمة عملية لنجاح رؤية 2030 في وضع المملكة على خارطة كبرى الرياضات الجماهيرية.

 

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