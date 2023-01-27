دعوات الشفاء تُحيط منصور البلوي

قام الرياضيون والجماهير بدعم رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وعكة صحية مفاجئة

وتعرض منصور البلوي لأزمة قلبية مفاجئة، ويتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، ليتلقى دعمًا كبيرًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تمنت الجماهير الشفاء العاجل له، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

الجماهير تدعم منصور البلوي

وأعلن نجم الشباب السابق، سعيد العويران، صباح أمس الخميس، عن تعرض رئيس الاتحاد الأسبق لوعكة صحية، وقال: “ألف لا بأس للصديق العزيز منصور البلوي.. أبو ثامر بحول الله تمر ولا تضر وجعلك ما تشوف شر”.

وقال الناقد الرياضي مريح المريح: “اللهم احفظ واشفِ أخانا العزيز أبو ثامر.. واجمع له بين الأجر والعافية، وأعده الى بيته بكل صحة ونشاط وزوال بأس”، وكتب خالد دليم: “ألف سلامة يالرمز الكبير.. أسأل الله ان يشفيك ويعافيك ويطول بعمرك”.

وكتب نجم النصر السابق، فهد الهريفي: “يرقد الصديق والأخ منصور البلوي في العناية المركزة إثر أزمة قلبية تعرض لها دعواتكم له بالشفاء .. أسأل الله أن يشفيه ويلبسه ثوب العافية، أتمنى منكم أن لا تنسونه من الدعاء”، وقال فهد المشيقح: “اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين”.

وعلق محمد الشيباني، قائلًا: “دعواتكم بالشفاء العاجل للرمز البلوي بالشفاء العاجل إثر تعرضه لأزمه قلبية، ويرقد الآن في العناية المركزة، بالسلامة يا أبو ثامر إن شاء الله”، وكتب محمد الشمراني: “سلامتك يالرمز والرقم الصعب وما تشوف شر.. الله يشفيك ويعافيك ويطمن أحبابك عليك”.