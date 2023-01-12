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رفعتها شركة ماسيمو للتكنولوجيا الطبية

دعوى ضد أبل بسبب انتهاك 5 براءات اختراع

2023-01-12 الساعة 1:29
دعوى ضد أبل بسبب انتهاك 5 براءات اختراع
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير engadget التقني أنه في منتصف عام 2021 رفعت شركة ماسيمو للتكنولوجيا الطبية دعوى قضائية ضد شركة Apple بشأن قدرات مراقبة الأكسجين في الدم في Watch Series 6.

انتهاكات

واتهم ماسيمو عملاق التكنولوجيا بانتهاك خمس من براءات اختراع مقياس التأكسج النبضي بعد إدخال جهاز لديه القدرة على قياس تشبع الأكسجين في الدم، وحكم قاضٍ من لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) بأن شركة أبل قد انتهكت بالفعل إحدى براءات اختراع مقياس التأكسج النبضي لشركة ماسيمو.

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بينما خلص القاضي أيضًا إلى أن عملاق التكنولوجيا لم ينتهك براءات الاختراع الأربع الأخرى المتضمنة في القضية، ويقال إن مركز التجارة الدولية سوف يفحص الآن ما إذا كان سيفرض حظر استيراد على ساعات أبل مع هذه الميزة كما طلب ماسيمو عندما قدم دعوى قضائية.

وأردف التقرير أن ساعات Apple الأحدث، وهي Series 7 و8 وUrtla وSE تتمتع بخصائص مراقبة الأكسجين في الدم، وبالتالي فإن قرار مركز التجارة الدولية سيؤثر عليها أيضًا.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، جو كياني، لـ MD + DI في بيان: إن شركته سعيدة لأن القاضي “اتخذ هذه الخطوة الأولى الحاسمة نحو المساءلة”. وتابع كياني بالقول إن “أبل بالمثل انتهكت تقنيات الشركات الأخرى” وأن “الحكم يفضح شركة أبل كشركة تأخذ ابتكارات الشركات الأخرى وتعيد تجميعها”.

وفي غضون ذلك، اتهمت شركة أبل ماسيمو بأنه الشخص الذي نسخ ملكيته الفكرية في بيانه للنشر. “في Apple، وتعمل فرقنا بلا كلل لإنشاء منتجات وخدمات تمكّن المستخدمين بميزات رائدة في مجال الصحة والعافية والسلامة.

وتابع متحدث باسم شركة Masimo تحاول الشركة الاستفادة من هذه الابتكارات العديدة من خلال تقديم جهاز ينسخ Apple Watch وينتهك الملكية الفكرية، بينما يحاول أيضًا القضاء على المنافسة من السوق، ونحن نختلف بكل احترام مع قرار اليوم، ونتطلع إلى مراجعة كاملة من قبل المفوضية.

وكان قرار القاضي مجرد حكم أولي يعكس النتائج التي توصلت إليها لجنة التجارة الدولية أثناء التحقيق، ولن يتم إصدار الحكم النهائي في القضية حتى 10 مايو.

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