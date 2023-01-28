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في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

“دفء ترابط” أجواء شتوية تسعد مرضى المنطقة الشرقية

2023-01-28 الساعة 6:11
“دفء ترابط” أجواء شتوية تسعد مرضى المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت فعاليات برنامج دفء ترابط السنوي اليوم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث قدّم البرنامج مجموعة من الأنشطة تستهدف مرضى ترابط ومستفيدي مركز التأهيل الشامل.

بدوره أكد المدير التنفيذي بالإنابة في ترابط الخيرية عبدالعزيز بو بشيت، إن فعالية دفء ترابط تأتي ضمن سلسلة مبادرات وبرامج الرعاية الصحية التي تنفذها الجمعية لتقديم الرعاية للمرضى، بهدف خلق الأجواء الترفيهية للمرضى ومرافقيهم في ليالي الشتاء، مشيرًا إلى أن الفعالية روعي في تجهيزها توفير مجموعة من الأركان بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي وسط منظومة متكاملة من وسائل السلامة وتحقيق الأجواء الآمنة والدافئة للمرضى والحضور والمشاركين، وذكر بو بشيت أن الأركان التعريفية اشتملت على الخدمات المقدمة للمرضى ومرافقيهم بمشاركة عدد من الأطباء والأخصائيين.

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وشهدت الفعالية كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين وتكريم الجهات الداعمة والمشاركة.

كما استمتع الحضور بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الصحي الذي شارك به أخصائي الرعاية التنفسية فاطمة أبو السرور وأخصائي علاج الرعاية التنفسية في مستشفى جونز هوبكنز أرامكو أحمد القحطاني، ومشاركة رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالبرج الطبي نورة الدبيخي التي استعرضت رحلة مريض ومشوار علاجه وتوفير الرعاية له ولمرافقيهم طيلة الرحلة العلاجية.

وأضاف أن البرنامج يأتي في نسخته الخامسة بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي والجمعية السعودية للرعاية التنفسية ونادي القادسية الرياضي.

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