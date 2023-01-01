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إلى جانب القبعات ونحو 200 حقيبة يدوية

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

2023-01-01 الساعة 2:19
دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
المواطن - فريق التحرير

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ورث الملك تشارلز الثالث عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب القصور والمجوهرات والعقارات، عددًا من المقتنيات النادرة وغير المألوفة من بينها الدلافين والبجع.

مقتنيات الملكة

وبحسب ما ذكرت “العربية” فإن من بين تلك المقتنيات القبعات وعدداً كبيراً من الحقائب اليدوية التي تم تصنيعها من قبل الشركة البريطانية Launer ، وصلت أعدادها لـ 200 حقيبة يد، وكلها مزودة بمسكات طويلة للسماح بالمصافحة عند اللزوم، بالإضافة لأحذية لا يتجاوز ارتفاع كعبها خمسة سنتيمترات، وتنورة منتهية بحاشية ثقيلة إلى أسفل الركبة تجنباً لأي حوادث.

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الدلافين والبجع

ومن أغرب المقتنيات الدلافين والبجع، فبموجب القانون، يملك الملك جميع طيور البجع البيضاء في إنجلترا وويلز عدا تلك التي تحمل علامات تشير إلى أنها مملوكة لأشخاص أو جهة ما، وهو التشريع الذي أشارت إليه الجمعية الملكية لحماية الطيور.

وفي كل عام، يتم إجراء إحصاء لهذه البجعات يُعرف باسم upping على طول نهر التايمز في لندن، ويعود تاريخ “أبينغ” إلى القرن الثاني عشر، عندما أمر الملك بملكيته لجميع طيور البجع غير المميزين بعلامة في المياه المفتوحة لضمان توفرها في الأعياد.

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