دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بعد التنمر على ابنتها

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في مفاجأة سارة، احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها، وسط جمهور عرضها المسرحي “أنستونا”، بحضور زوجها الإعلامي رامي رضوان، وذلك بعد أيام من تنمر بعض الأشخاص على ابنتها “كايلا”، بعد ظهورها لأول مرة في أحد عروض المسرحية.
وأعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها، بالاحتفال بعيد ميلادها، مع جمهورها، لافتة إلى أن هذا ما كانت تتمناه وتحلم به دائمًا خاصة أنها كانت في مثل ذلك اليوم دائمًا ما تحتفل به مع أسرتها وأحبائها.
ونشرت دنيا عبر حسابها بموقع “انستجرام” مقطع فيديو لعيد الميلاد، وعلقت عليه قائلة: “أنا بشكر كل الناس اللي قالتلي كل سنة وأنتِ طيبة في يوم عيد ميلادي.. وشكرًا لأجمل فانز على المفاجأة الحلوة أوي دي وشكرًا لأجمل جمهور في الدنيا”.
وأضافت “ده كان حلم من أحلامي إني أحتفل مع الجمهور بعيد ميلادي على المسرح.. شكرًا لكل أهلي وأصحابي اللي عارفين إني كنت متعودة أحتفل مع حبايبي الغاليين الله يرحمهم اللي كانوا حريصين أنهم يكونوا معايا ومايسيبونيش اليوم ده”.
ووجهت الشكر أيضًا إلى أسرة مسرحيتها “أنستونا” والفنانة ميرفت أمين التي تعتبرها والدتها الثانية، وزوجها رامي راضون وابنتها كايلا.
وتعد مسرحية “أنستونا” أول مسرحية لدنيا سمير غانم، ويشارك بها مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين من بينهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وبسنت صيام، وهي من إخراج خالد جلال وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.