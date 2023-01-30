دهس شخص في تبوك وضبط الفاعل

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باشر مرور منطقة تبوك حادثًا مروريًّا نتج عنه دهس أحد الأشخاص وإصابته إصابة متوسطة، وحالته مستقرة.
وبحسب ما نشر على الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، تم ضبط قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص، وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا للحادث؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.