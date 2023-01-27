دولة أوروبية تنحاز لروسيا على حساب أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى ضد المجر حيث تحاول بودابست تدمير العلاقات الثنائية.

رفض العقوبات

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تسمح بفرض عقوبات أوروبية على الصناعة النووية الروسية.

وتابع رئيس الوزراء في تصريح لمحطة الراديو المجرية كو ساوث قائلًا: المجر لن تسمح بفرض عقوبات تزيد من التضخم المجري، حيث إن أهم شيء لدينا هو سعر الطاقة، ولن نسمح لخطة تمديد العقوبات لتشمل الطاقة النووية.

وتمتلك المجر محطة واحدة للطاقة النووية باكش، وقد بنيت وفقًا للتصميم السوفيتي، وبها 4 مفاعلات من طراز VVER-440 بقدرة 2000 ميجا وات.