دولة عربية تصنع حذاءً يشحن الأجهزة المحمولة بالكهرباء

طور مخترع تونسي شاب، حذاء ذكيًّا يحوّل طاقة المشي إلى تيار كهربائي يشحن التجهيزات الإلكترونية، في منتج يعول عليه لإيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، نجح ريان المناعي البالغ من العمر 22 عامًا، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات.

وفسر ريان تصميمه، قائلًا: “الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم”.

وأردف: “تحول تلك المكونات الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضًا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء”.

وبلغت كلفة الحذاء حوالي 80 دولارًا، ويمكن بيعه في السوق بحوالي 150 دولارًا، فيما يقول: إنّ السعر يعد مناسبًا للبعض.

وأفاد ريان أن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وأكد سعيه أيضًا إلى تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

من المعروف أن ريان كان قد حصل على الجائزة الأولى في المسابقة الأورو متوسطية “الكعب الكريستالي إبداعات 2022 “، ويواصل تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

ويسعى ريان للحصول على الدعم من ممولين أو أصحاب الشركات لإنتاج هذا الحذاء الصديق للبيئة والمنتج للطاقة الكهربائية بتصاميم مختلفة للنساء والرجال. كما يطمح في المشاركة في معارض وطنية للتعريف بالحذاء الذي صنعه والوصول لاحقًا إلى العالمية.