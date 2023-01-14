دولة عربية ضمن أفضل وجهة سياحية بالعالم

أدرج تقرير دولي، الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.

أفضل الوجهات

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.

واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيًا والـ 22 عالميًا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميًا والأولى إفريقيًا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيًا.

الأولى عربيًا

أما عربيًا فجاءت الجزائر في الطليعة، تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميًا.

واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.

سياسة التأشيرات

وغردت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور: لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة.

ولفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الجزائر خففت مؤخرًا سياسة التأشيرات مما سيسمح باستكشاف البلاد بصورة أسهل.

أكبر متنزه

وأضافت الصحيفة: بينما يميل معظم الزوار إلى التمسك بالشمال الساحلي، الذي يحتوي على بعض من أفضل الآثار الرومانية المحفوظة في المنطقة، فإن أكبر دولة في إفريقيا تحتوي أيضًا على أكبر متنزه وطني.

وتابعت: يكاد يكون حجم طاسيلي ناجر غير معروف للعالم الخارجي، ويبلغ حجمه ثمانية أضعاف حجم يلوستون. في قلب المناظر الطبيعية الشاسعة من الرمال والصخور الصحراويين تكمن كثبان وأعمدة تادرارت.