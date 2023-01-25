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مؤكدًا جاهزية اللاعبين للمباراة

دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء

2023-01-25 الساعة 5:46
دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، متمنيًا تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

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دياز يعلق على المباراة

وتحدث دياز عن مواجهة الغد، قائلًا: “الانتصارات الأخيرة في الدوري ستمنحنا الثقة في مباراة الغد، نحن جاهزون للمباراة التي ندرك مدى أهميتها، مستوى اللاعبين في تصاعد ونسعى للوصول لكفاءتنا الهجومية”.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @SaudiSuperCup

وتابع دياز حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: “مررنا بفترة صعبة، لكن بفضل إدارة النادي وما تمنحه من ثقة للجهاز الفني واللاعبين استعدنا قوتنا، وسنخوض مباراة الغد بكل قوتنا ونأمل في تحقيق الفوز”.

 

دياز وصالح الشهري
المدرب الأرجنتيني والشهري في المؤتمر الصحافي – المصدر @SaudiSuperCup

الشهري يتمنى التأهل

وفي السياق ذاته، علق نجم الهلال، صالح الشهري قائلًا: “التفاصيل الصغيرة ستحسم نتيجة المباراة، لذا من المهم غدًا أن نكون المبادرين بالتسجيل، وجاهزين لتقديم صورة ممتازة في مباراة الغد والتأهل إلى النهائي”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiSuperCup

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