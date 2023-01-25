دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء

شدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، متمنيًا تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

دياز يعلق على المباراة

وتحدث دياز عن مواجهة الغد، قائلًا: “الانتصارات الأخيرة في الدوري ستمنحنا الثقة في مباراة الغد، نحن جاهزون للمباراة التي ندرك مدى أهميتها، مستوى اللاعبين في تصاعد ونسعى للوصول لكفاءتنا الهجومية”.

وتابع دياز حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: “مررنا بفترة صعبة، لكن بفضل إدارة النادي وما تمنحه من ثقة للجهاز الفني واللاعبين استعدنا قوتنا، وسنخوض مباراة الغد بكل قوتنا ونأمل في تحقيق الفوز”.

الشهري يتمنى التأهل

وفي السياق ذاته، علق نجم الهلال، صالح الشهري قائلًا: “التفاصيل الصغيرة ستحسم نتيجة المباراة، لذا من المهم غدًا أن نكون المبادرين بالتسجيل، وجاهزين لتقديم صورة ممتازة في مباراة الغد والتأهل إلى النهائي”.