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ألقت باللوم على اللاجئين الأوكرانيين

دير شبيغل: ألمانيا تواجه كارثة كبيرة العام الحالي

2023-01-14 الساعة 8:21
دير شبيغل: ألمانيا تواجه كارثة كبيرة العام الحالي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة دير شبيغل إن هناك أزمة إسكان كبيرة ستضرب ألمانيا، واللافت للنظر أن هذا لن يكون في عقود أو حتى سنوات بل سيكون خلال العام الجاري على حد قولها.

وتابعت الصحيفة الألمانية، أن أزمة الإسكان ستظل تتفاقم إن لم تتخذ الحكومة الألمانية الإجراءات اللازمة لحلها.

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وأوضحت أن ألمانيا واجهت نقصًا حادًا في المساكن بلغ قرابة الـ 700 ألف منزل بحلول نهاية العام 2022، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيجار، مشيرة إلى أنه يتم بناء نصف عدد المباني المذكور سنويًا، أي قرابة الـ 350 ألف منزل.

دير شبيغل ألمانيا تواجه كارثة كبيرة العام الحالي

اللاجئون الأوكرانيون يتحملون اللوم

وألقت الصحيفة الألمانية باللوم على اللاجئين الأوكرانيين، إذ قالت إن جزءًا كبيرًا من أزمة المساكن ناجم عن وفود أعداد كبيرة منهم، كما نوهت بأن ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستثماري وما صاحبه من انخفاض في وتيرة البناء تركا تأثيرًا كبيرًا على سوق الإسكان.

وأكدت جمعية المستأجرين الألمانية أن البلاد ستواجه كارثة كبيرة إن لم تتمكن الحكومة الألمانية من التغلب على هذه المشكلة.

الركود في ألمانيا يتزايد

وقالت الصحيفة أيضًا إن الاستهلاك بدأ ينهار وكذلك عمليات الإنتاج المختلفة؛ بسبب تداعيات انفجار أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الاقتصاد ينزلق بشكل غير خاضع للسيطرة تقريبًا إلى أزمة يمكن أن تضعف البلد بشكل دائم.

وقالت العضوة بالبرلمان ياسمين فهيمي: إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة سريعة، فهناك خطر من تأثير الدومينو الذي قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في ألمانيا، وقد يكون ذلك كارثيًا.

وتابعت: لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الأزمة ستأتي، بل بات إلى أي مدى سيكون تأثيرها سيئًا وإلى متى ستستمر؟

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