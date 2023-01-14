إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات الإبل متورطون بإطلاق نار ونشر محتوى مسيء في قبضة الأمن مشاهد من أمطار مزدلفة وجبل الكر والهدا دير شبيغل: ألمانيا تواجه كارثة كبيرة العام الحالي معالجة نفسية : هناك الكثير من النساء يقبلن فكرة الزوجة الثانية التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر تين هاج يستفز مانشستر سيتي: أقدر حيرتهم ! الأجواء الشتوية بالقصيم تستهوي محبي الرحلات البرية مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق
قالت صحيفة دير شبيغل إن هناك أزمة إسكان كبيرة ستضرب ألمانيا، واللافت للنظر أن هذا لن يكون في عقود أو حتى سنوات بل سيكون خلال العام الجاري على حد قولها.
وتابعت الصحيفة الألمانية، أن أزمة الإسكان ستظل تتفاقم إن لم تتخذ الحكومة الألمانية الإجراءات اللازمة لحلها.
وأوضحت أن ألمانيا واجهت نقصًا حادًا في المساكن بلغ قرابة الـ 700 ألف منزل بحلول نهاية العام 2022، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيجار، مشيرة إلى أنه يتم بناء نصف عدد المباني المذكور سنويًا، أي قرابة الـ 350 ألف منزل.
وألقت الصحيفة الألمانية باللوم على اللاجئين الأوكرانيين، إذ قالت إن جزءًا كبيرًا من أزمة المساكن ناجم عن وفود أعداد كبيرة منهم، كما نوهت بأن ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستثماري وما صاحبه من انخفاض في وتيرة البناء تركا تأثيرًا كبيرًا على سوق الإسكان.
وأكدت جمعية المستأجرين الألمانية أن البلاد ستواجه كارثة كبيرة إن لم تتمكن الحكومة الألمانية من التغلب على هذه المشكلة.
وقالت الصحيفة أيضًا إن الاستهلاك بدأ ينهار وكذلك عمليات الإنتاج المختلفة؛ بسبب تداعيات انفجار أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الاقتصاد ينزلق بشكل غير خاضع للسيطرة تقريبًا إلى أزمة يمكن أن تضعف البلد بشكل دائم.
وقالت العضوة بالبرلمان ياسمين فهيمي: إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة سريعة، فهناك خطر من تأثير الدومينو الذي قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في ألمانيا، وقد يكون ذلك كارثيًا.
وتابعت: لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الأزمة ستأتي، بل بات إلى أي مدى سيكون تأثيرها سيئًا وإلى متى ستستمر؟