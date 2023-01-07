Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التألق تحت قيادته

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

2023-01-07 الساعة 3:07
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، عن استمرار المدير الفني ديديه ديشامب مع الديوك حتى عام 2026.

تجديد عقد ديشامب

وانتهى عقد ديشامب مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في شهر ديسمبر الحالي، إلا أن النتائج المميزة التي حققها الديوك تحت قيادته دفعت اتحاد الكرة لتجديد عقده.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

Img

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي: “نعلن تمديد عقد ديديه ديشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى يونيو عام 2026”.

وتابع: “تم تعيين المدرب في 9 يوليو 2012، ولديه سجل استثنائي في قيادة الديوك بتحقيق 89 فوزًا و28 تعادلًا و22 خسارة خلال 139 مباراة، وسجل المنتخب تحت قيادته 279 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 119 هدفًا”.

ديديه ديشامب
الإعلان عن تجديد المدرب – المصدر @FrenchTeam

وواصل بيان اتحاد الكرة: “فاز منتخب فرنسا تحت قيادة ديديه بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما وصل إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022″.

وجاء في ختام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “سيواصل جاي ستيفان العمل كمساعد لديشامب، بالإضافة إلى فرانك رافيوت مدرب حراس المرمى، وسيريل موين المدرب البدني”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

منتخب فرنسا ثالثًا

ويحتل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم حاليًا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، كما تواجد بشكل دائم في المراكز الأربعة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم