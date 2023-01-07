ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، عن استمرار المدير الفني ديديه ديشامب مع الديوك حتى عام 2026.

تجديد عقد ديشامب

وانتهى عقد ديشامب مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في شهر ديسمبر الحالي، إلا أن النتائج المميزة التي حققها الديوك تحت قيادته دفعت اتحاد الكرة لتجديد عقده.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي: “نعلن تمديد عقد ديديه ديشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى يونيو عام 2026”.

وتابع: “تم تعيين المدرب في 9 يوليو 2012، ولديه سجل استثنائي في قيادة الديوك بتحقيق 89 فوزًا و28 تعادلًا و22 خسارة خلال 139 مباراة، وسجل المنتخب تحت قيادته 279 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 119 هدفًا”.

وواصل بيان اتحاد الكرة: “فاز منتخب فرنسا تحت قيادة ديديه بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما وصل إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022″.

وجاء في ختام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “سيواصل جاي ستيفان العمل كمساعد لديشامب، بالإضافة إلى فرانك رافيوت مدرب حراس المرمى، وسيريل موين المدرب البدني”.

منتخب فرنسا ثالثًا

ويحتل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم حاليًا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، كما تواجد بشكل دائم في المراكز الأربعة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية.