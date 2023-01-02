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يسعى النادي لحسم الصفقة

ديلغادو قد يزامل لويس سواريز في غريميو

2023-01-02 الساعة 3:49
ديلغادو قد يزامل لويس سواريز في غريميو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي غريميو البرازيلي، لضم نجم فريق الهلال، ميشيل ديلغادو، بعد حسم صفقة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز رسميًا.

غريميو يسعى لضم ديلغادو

وأكدت صحيفة TNT البرازيلية، اليوم الاثنين، أن نادي غريميو يستهدف التعاقد مع ديلغادو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون ثاني صفقات بعد لويس سواريز.

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ويرتبط اسم ديلغادو بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أبدى أكثر من ناد برازيلي نيته في التعاقد معه، إلا أن إدارة الأزرق تمسكت باستمراره، بسبب عقوبة المنع من القيد.

ديلغادو
ديلغادو – المصدر @Alhilal_FC

لويس سواريز يوقع لموسمين

وكان نادي غريميو قد أعلن عن تعاقده مع لويس سواريز صاحب الـ35 عامًا، لمدة عامين حتى 2024 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق ناسيونال الأوروغوياني في أكتوبر الماضي.

وكان سواريز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناسيونال لمدة 3 أشهر فقط، من أجل المشاركة والاستعداد جيدًا لكأس العالم 2022، وخاض معه 16 مباراة وسجل 8 أهداف، ليساهم في تتويجه بلقب الدوري.

لويس سواريز
سواريز بعد التوقيع – المصدر @LuisSuarez9

ويُعد نادي غريميو البرازيلي هو الفريق السابع في مسيرة لويس سواريز، حيث لعب في صفوف غروننغن وأياكس أمستردام في هولندا، ليفربول الإنجليزي، والثنائي الإسباني برشلونة وأتلتيكو مدريد، بجانب نادي ناسيونال.

ويطمح سواريز في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غريميو، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه بمونديال قطر 2022، حيث ودعت أوروغواي البطولة من مرحلة المجموعات.

لويس سواريز
سواريز بعد التوقيع – المصدر @LuisSuarez9

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