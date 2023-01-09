Icon

مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر Icon تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز Icon الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار Icon ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين Icon تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا Icon الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر Icon السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية Icon المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا Icon ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام Icon المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
سئمت إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين

2023-01-09 الساعة 3:27
ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت صحيفة ديلي تلغراف، إن بريطانيا فقدت الاهتمام بتقديم المساعدة العسكرية لنظام أوكرانيا، مضيفة: في الوقت الذي تزود فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كييف بمركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة الثقيلة، لم تعلن لندن عن أي مساعدات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الأركان العامة للقوات البرية البريطانية السابق، ريتشارد دانات: على خلفية المساعدة التي تقدمها الدول الأوروبية الآن لأوكرانيا، من الواضح أن المملكة المتحدة تبدو متعبة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أجواء ماطرة واستمتاع واضح في بوليفارد وورلد

Img

4 شروط لمشاركة كريستيانو رونالدو ضد الطائي

ما سبب تراجع بريطانيا؟

أحد الأسباب التي جعلت لندن تسأم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا النقص في المعدات الإضافية، وخلص الجنرال إلى أن نقص التمويل للقوات المسلحة في الدولة أدى بالتالي إلى نقص في المعدات الجديدة.

الحقيقة المرة

وقال التقرير: لا تتطابق عروض المملكة المتحدة مع مثيلاتها مع الدول العظمى الأخرى مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا؛ ذلك لأن الحقيقة المرة هي أن لندن ليس لديها الكثير لتعطيه.

وأضاف: أصبحت سنوات من نقص تمويل الجيش البريطاني موضع تركيز صارخ حاليًا، على سبيل المثال، لا تزال لندن تحتفظ بسلسلة المركبات المدرعة الخفيفة CVR وهي من تصميم السبعينيات وليس لها مكان في ساحة معركة مناورة حديثة، كذلك أيضًا مركبات الدوريات المحمية التي تم شراؤها لحملات مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان، لم يعد لها مكان في الوقت الحالي.

ديلي تلغراف بريطانيا سئمت إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا (1)

وأردف: كما أن دبابات المعارك الرئيسية من طراز تشالنجر الخاصة ببريطانيا في حاجة ماسة إلى ترقية كما هو الحال بالنسبة لمركبات المشاة القتالية.

ومع ذلك، فقد اعتُبرت ترقية هذه الدبابات باهظة الثمن، لذلك تم إخراج ووريورز من الخدمة وباتت دبابات Ajax المتوسطة لا تعمل.

واختتم التقرير قائلًا: حتى هذه اللحظة، ساعدنا في منع أوكرانيا من خسارة الحرب ضد روسيا، والآن يجب عليهم أن يفوزوا بها.

ديلي تلغراف بريطانيا سئمت إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا (1)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة