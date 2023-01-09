ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين

قالت صحيفة ديلي تلغراف، إن بريطانيا فقدت الاهتمام بتقديم المساعدة العسكرية لنظام أوكرانيا، مضيفة: في الوقت الذي تزود فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كييف بمركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة الثقيلة، لم تعلن لندن عن أي مساعدات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الأركان العامة للقوات البرية البريطانية السابق، ريتشارد دانات: على خلفية المساعدة التي تقدمها الدول الأوروبية الآن لأوكرانيا، من الواضح أن المملكة المتحدة تبدو متعبة.

ما سبب تراجع بريطانيا؟

أحد الأسباب التي جعلت لندن تسأم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا النقص في المعدات الإضافية، وخلص الجنرال إلى أن نقص التمويل للقوات المسلحة في الدولة أدى بالتالي إلى نقص في المعدات الجديدة.

الحقيقة المرة

وقال التقرير: لا تتطابق عروض المملكة المتحدة مع مثيلاتها مع الدول العظمى الأخرى مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا؛ ذلك لأن الحقيقة المرة هي أن لندن ليس لديها الكثير لتعطيه.

وأضاف: أصبحت سنوات من نقص تمويل الجيش البريطاني موضع تركيز صارخ حاليًا، على سبيل المثال، لا تزال لندن تحتفظ بسلسلة المركبات المدرعة الخفيفة CVR وهي من تصميم السبعينيات وليس لها مكان في ساحة معركة مناورة حديثة، كذلك أيضًا مركبات الدوريات المحمية التي تم شراؤها لحملات مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان، لم يعد لها مكان في الوقت الحالي.

وأردف: كما أن دبابات المعارك الرئيسية من طراز تشالنجر الخاصة ببريطانيا في حاجة ماسة إلى ترقية كما هو الحال بالنسبة لمركبات المشاة القتالية.

ومع ذلك، فقد اعتُبرت ترقية هذه الدبابات باهظة الثمن، لذلك تم إخراج ووريورز من الخدمة وباتت دبابات Ajax المتوسطة لا تعمل.

واختتم التقرير قائلًا: حتى هذه اللحظة، ساعدنا في منع أوكرانيا من خسارة الحرب ضد روسيا، والآن يجب عليهم أن يفوزوا بها.