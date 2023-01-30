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بنسبة 41% في الاستئناف و50.5% في الإدارية

ديوان المظالم: انخفاض متوسط مُدد الفصل في دعاوى المحاكم

2023-01-30 الساعة 10:04
ديوان المظالم: انخفاض متوسط مُدد الفصل في دعاوى المحاكم
المواطن - واس

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أعلن ديوان المظالم ممثلًا بمركز دعم القرار، اليوم الاثنين، عن توالي انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة انخفاض مُدد التقاضي في العامين المنصرمين بنسبة 41 % في محاكم الاستئناف و 50.5% في المحاكم الإدارية.

خلال الـ 3 أعوام الماضية

وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار عن متوسط مُدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وفصّل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة.

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متوسط مدة الفصل

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يومًا في العام المنصرم عقِب أن كان 158 يومًا في عام 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يومًا للعام المنصرم عقِب أن كان 198 يومًا في عام 2020م, وبهذه الإحصاءات لمتوسط مُدد الفصل في الدعاوى يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه استراتيجيته في العام 2025م.

متابعة مباشرة

ويتابع ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف خفض مُدد الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية اهتمامًا بالغًا بتوفير الكوادر البشرية القضائية والإدارية المؤهلة وبما يمتلكه من إمكانات تقنية ورقمية يسّرت جوانب إجرائية في هذا الشأن؛ سعيًا لتحقيق ما رسمه في استراتيجيته من تقليصٍ لأمد التقاضي بمختلف المراحل وفي جميع محاكمه.

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