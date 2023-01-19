ديوان المظالم يطلق المرحلة الأولى من النسخة الرقمية المطورة لإدارة الدعاوى

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أطلق ديوان المظالم منصة إجراءات القيد والإحالة الرقمية للمحاكم الإدارية كافة عبر المنصة بعد تحديثها وفق أحدث التقنيات؛ في سبيل تطوير وتيسير إجراءات وخطوات القيد والإحالة.
وتُعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لنظام إدارة الدعاوى بمنصة معين الرقمية ، إذ تم من خلاله تطوير إجراءات إنشاء طلب قيد الدعاوى والطلبات القضائية وطلبات الاستئناف والاستعلام عنها، والإحالة وحجز المواعيد وتبليغ الأطراف رقميًا؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي عن بعد لمستخدمي المنصة.
يذكر أن الخدمة بعد تحديثها واكبت أحدث التقنيات الرقمية ضمن التطويرات المستمرة لمنصة معين الرقمية؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير خدمات رفع الدعاوى ومتابعتها رقميًا، أملاً في أن تسهم كل هذه التطورات في تحقيق مستهدف العدالة الناجزة وتيسير وتيرة العمل عليها.