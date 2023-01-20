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مناشدات بالتدخل وإبعاد الحيوانات عن السكن

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

2023-01-20 الساعة 5:09
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
المواطن - فريق التحرير

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ذئبًا وهو يتجول داخل أحد المتنزهات في حدائق الزلفى.

وأظهر مقطع الفيديو الذئب وهو يسير وسط الألعاب والحدائق في المتنزه، بينما لفت أحد المواطنين إلى أن هذا حيوان القيوط وليس ذئبًا.

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من جانب آخر، عبر أحد المواطنين عن قلقه من انتشار مثل هذه الحيوانات الخطرة في المتنزهات وأماكن تجمع الأطفال، مستنكرًا من يسخر من ظهوره في مثل هذه الأماكن، قائلاً: ترى مو سهل حديقة لو في أسرة وأطفال وش كان بيصير!! وهل وقتها راح نضحك وواحد يقول بجي العب معه وغيره وغيره وإلخ..

بدوره، ناشد حساب يدعى كوكبة، بضرورة إبعاد مثل هذه الحيونات عن أماكن السكن، قائلة: هذة الحيوانات أصبحت محمية بموجب القانون لذلك نرى عودتها وتكاثرها بس يا ليت في جهة تتكفل بنقلها لأماكن بعيدة عن السكن.

 

 

 

 

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