ذعر أمام منزل مرتضى منصور بسبب علبة زبدة

تسببت علبة زبدة في إثارة الذعر أمام منزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في منطقة المهندسين بالقاهرة.

جسم غريب

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، عثرت الخدمات المعينة لتأمين منزل منصور على جسم غريب في صندوق كرتوني، بعدما ألقاه أحد المارة بصورة مفاجئة.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، لتقوم بمطاردة الشخص الغريب وضبطه، واستدعاء ضباط المفرقعات.

وتعود الواقعة إلى 10 أيام ماضية، مشيراً إلى أن بحث ماهية الجسم الغريب أسفر عن سلبية البلاغ.

وقام رجال الشرطة بتمشيط محيط المنزل بواسطة الكلاب البوليسية، بعدما تأكدوا أن العبوة الملقاة ما هي إلا علبة زبدة سرقها المتهم من سيارة.