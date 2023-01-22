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في الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو مع الأصفر

رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول

2023-01-22 الساعة 9:30
رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بتفوق أصفر الرياض بهدف دون رد.

وتشهد المباراة الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع أصفر الرياض في لقاء رسمي، منذ الانضمام للفريق العاصمي مطلع يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

عبدالله الخيبري - النصر والاتفاق

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