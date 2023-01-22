رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بتفوق أصفر الرياض بهدف دون رد.
د31' الهدف الأول لـ النصر عن طريق تاليسكاقد يهمّك أيضاً
النصر 1 × 0 الاتفاق#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/1ho3MibscC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
وتشهد المباراة الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع أصفر الرياض في لقاء رسمي، منذ الانضمام للفريق العاصمي مطلع يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.