شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا ثمينًا على الطائي بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 والمقدمة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ثنائية كارلوس تصل بالشباب للنقطة 31✅قد يهمّك أيضاً
📺شاهد أهداف اللقاء⬇️#الطائي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ingup2Bpja
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 27, 2023
وتقدم الطائي بالهدف الأول عبر اللاعب الجزائري أمير سعيود في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم نجح الليث في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الـ18 من ضربة رأسية.
ثم عاد جونيور وسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية لليث في الدقيقة الـ39.
وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها ليفوز الشباب المباراة ويصل إلى النقطة رقم 31 في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، حيث أدى فوز الليث إلى هبوط الاتحاد من المركز الثالث للرابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.
ويستعد نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، لمواجهة نادي الفيحاء بعد غدٍ في نهائي كأس السوبر السعودي.