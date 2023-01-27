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في الجولة الـ18 من دوري روشن

رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي

2023-01-27 الساعة 8:33
رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا ثمينًا على الطائي بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 والمقدمة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب يفوز بـ 3 نقاط ثمينة 

وتقدم الطائي بالهدف الأول عبر اللاعب الجزائري أمير سعيود في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم نجح الليث في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الـ18 من ضربة رأسية.

الشباب والطائي

ثم عاد جونيور وسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية لليث في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها ليفوز الشباب المباراة ويصل إلى النقطة رقم 31 في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، حيث أدى فوز الليث إلى هبوط الاتحاد من المركز الثالث للرابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، لمواجهة نادي الفيحاء بعد غدٍ في نهائي كأس السوبر السعودي.

الشباب والطائي

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