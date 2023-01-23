رؤية المشتري ونجمي الشعرى وسهيل بالعين المجردة

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كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أنه خلال هذه الليالي سيتم مشاهدة كوكب المشتري ونجمي الشعرى وسهيل بالعين المجردة.
خلال هذه الليالي سنشاهد كوكب المشتري ونجمَي الشعرى وسهيل بالعين المجردة!
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/MNKOdNWvU9قد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 23, 2023
وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن “أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى وأشهرها سهيل سنرصدها بالعين المجردة طول هذه الليالي”.
وأضاف أن المشتري سيظهر بالجهة الغربية، والشعرى فوق الرأس، وسهيل الجهة الجنوبية.
ولفت إلى أن كل ليلة من هذه الليالي يقترب كوكب المشتري “الكوكب الكبير” من القمر “الجميل”، وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بـ”الاقتران”، موضحًا أن القمر أصغر من الأرض بأربع مرات، والمشتري أكبر من الأرض 1300 مرة.