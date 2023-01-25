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داعية العالم إلى نشر قيم الحوار والتسامح

رئاسة الحرمين: تمزيق المصحف بهولندا تصرف أهوج يسيء لمفهوم الحريات

2023-01-25 الساعة 3:53
رئاسة الحرمين: تمزيق المصحف بهولندا تصرف أهوج يسيء لمفهوم الحريات
المواطن - فريق التحرير

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أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبيها، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغرّاء.

تصرف أهوج

ولفت بيان رئاسة شؤون الحرمين إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيء في جملة إساءاته لمفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مستنكرة بقوة للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم.

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وأوضحت الرئاسة العامة أن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

لا تمس كرامة القرآن

ولفتت إلى أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، حيث قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

ودعت إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، مشددة على أن هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد المسلمين إلا تمسكًا بالقرآن الكريم واستعصامًا به.

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