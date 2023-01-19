Icon

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام Icon سحب رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق Icon 3 مباريات الجمعة في دوري روشن Icon أبل تطرح كمبيوتر شخصيًّا بمعالجات إم 2 الجديدة Icon التعادل يحسم مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد Icon تركي آل الشيخ: لا أملك قرار إقامة كأس موسم الرياض سنويًّا Icon استمتع بالسيارات الرياضية النادرة في معرض SEVEN CONCOURS Icon مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة في المغرب Icon أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ستحتفظ بمنصبها النيابي لحين إجراء الانتخابات

رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها: لا أملك الطاقة لقيادة البلاد

2023-01-19 الساعة 8:49
رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها: لا أملك الطاقة لقيادة البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل.

وقالت أرديرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه “حان الوقت بالنسبة لي.. لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

قد يهمّك أيضاً
Img

طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة

Img

تركي آل الشيخ يمنح رونالدو شارة قيادة فريق نجوم الهلال والنصر

تراجع شعبيتها

تولت أرديرن رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تراجع شعبيتها وشعبية حزبها أيضاً.

وفي أول ظهور علني لها منذ العطلة الصيفية للبرلمان قبل شهر، كشفت أرديرن خلال مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد، لكنها لم تتمكن من ذلك، بحسب تصريحاتها.

منصبها النيابي

وأوضحت أرديرن أنها ستحتفظ بمنصبها النيابي لحين إجراء الانتخابات المقبلة في 14 أكتوبر المقبل.

وقالت “أنا لا أستقيل لأنني أعتقد أننا لن نتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، بل لأنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل”.

ومن المقرر أن تدخل استقالة أرديرن حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير، على أن ينتخب حزب العمال زعيماً جديداً في 22 يناير.

سر الاستقالة

ومن جانبها، نفت أرديرن وجود أي سر وراء استقالتها، قائلة “أنا إنسانة. نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة وبعد ذلك يحين الوقت. وبالنسبة لي فقد حان الوقت”.

وأكدت “سأرحل لأنه مع وظيفة متميزة كهذه هناك مسؤولية كبيرة. مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة – وأيضا عندما لا تكون كذلك”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
أمطار الوجه وتبوك تظهر جمال الأجواء يوم...
السعودية اليوم

أمطار الوجه وتبوك تظهر جمال الأجواء يوم...

السعودية اليوم
لحظات عصيبة لطفل شجاع ينقذ جدته من...
غرائب

لحظات عصيبة لطفل شجاع ينقذ جدته من...

غرائب
رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب...
العالم

رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب...

العالم
تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب...
السعودية اليوم

متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب...

السعودية اليوم
لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر...
السعودية اليوم

لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر...

السعودية اليوم
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...
حصاد اليوم

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...

حصاد اليوم