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بعد حذفه منصب رئيس النادي من حسابه

رئيس الأهلي يثير الجدل عبر حسابه في “تويتر”

2023-01-11 الساعة 12:55
رئيس الأهلي يثير الجدل عبر حسابه في “تويتر”
المواطن - محمد سمعه

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أثار وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل بعد أن ألمح باستقالته من رئاسة النادي.

وكان معاذ تولى رئاسة الراقي بشكل مؤقت، وبتكليف من وزارة الرياضة بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي، عقب هبوط الراقي لـ دوري يلو بنهاية الموسم الماضي.

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أوقات صعبة لـ الأهلي

وبعد أن تولى معاذ رئاسة النادي بالتكليف وضع مسمى منصب “رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي” عبر حسابه في “تويتر”، ثم قام بحذف المسمى الوظيفي لديه ليثير الجدل بأنه يُلمح باستقالته بسبب تراجع أداء الفريق الكروي الأول بالراقي في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن إدارة وليد معاذ، كانت تعاقدت مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول بالراقي بعد إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

حساب رئيس الأهلي بتويتر

فقدان للنقاط عرض مستمر

وفي سياق آخر، أعربت جماهير الراقي عن استيائها من تعادل الفريق الأول مع نادي القادسية مساء أمس الثلاثاء في الجولة الـ16 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويستمر الأهلي في فقدان النقاط في بطولة دوري يلو، حيث يتواجد حاليًّا في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

وانتقدت جماهير النادي عبر حساب الراقي في “تويتر” استمرار تراجع نتائج الفريق حيث طالبوا اللاعبين بالروح القتالية والتركيز من أجل العودة لـ دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.
وفي آخر 4 مباريات لـ الراقي، بدوري يلو، تعادل الفريق في 3 مباريات أمام كل من العربي والساحل وأمام القادسية أمس، بينما فاز الراقي فقط على فريق الشعلة.
حساب رئيس الأهلي بتويتر

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