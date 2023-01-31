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يخضع للتحقيق لدوره في هجوم قصر الرئاسة

رئيس البرازيل السابق يطلب تجديد تأشيرته بأمريكا

2023-01-31 الساعة 9:06
رئيس البرازيل السابق يطلب تجديد تأشيرته بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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طلب الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع للتحقيق لدوره في الهجوم على القصر الرئاسي ومقر الكونجرس والمحكمة العليا في برازيليا يوم 8 يناير، الحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر للإقامة في الولايات المتحدة.

تأشيرة زيارة

وغادر الرئيس اليميني المتطرف البرازيل إلى فلوريدا قبل يومين من تنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 1 يناير، وستنتهي صلاحية تأشيرته الحالية قريبًا، وفقا لشركة المحاماة “إيه جي إميغرايشن”.

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ودخل بولسونارو الولايات المتحدة بتأشيرة تُقدم للقادة الزائرين، لكن صلاحيتها تنتهي اليوم الثلاثاء لأنه لم يعد في مهمة رسمية.

العودة للبرازيل

وكان الرئيس البرازيلي السابق قال لشبكة “سي إن إن برازيل” إنه يعتزم العودة نهاية يناير وأنه يفكر حتى في تقديم موعد عودته لأسباب صحية.

وعانى بولسونارو مشكلات في البطن منذ تعرضه لهجوم بالطعن في الأمعاء في سبتمبر 2018 أثناء جولة له في خضم الحملة الانتخابات الرئاسية. وخضع منذ ذلك الحين للعديد من العمليات الجراحية.

اقتحام قصور الرئاسة

وخرج الآلاف في 8 يناير من مناصري بولسونارو ممتعضين من فوز لولا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2022، فاقتحموا القصر الرئاسي ونهبوه، وكذلك مقر الكونجرس والمحكمة العليا في برازيليا.

 

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