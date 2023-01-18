رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب

وجه سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، رسالة نارية إلى الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ17 من دوري يلو.

حكام مباراة الأهلي والحزم

وكان محمد الدقاش أدار المباراة كحكم ساحة، بينما عاونه كل من محمد الرفاعي وعبدالله الشهري وكان عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا ومحمد الحربي حكمًا للفيديو، وأحمد ودعاني مساعدًا لحكم الفيديو.

وقال سلمان المالك بعد المباراة عبر حسابه في “تويتر”: “عجب عجاب، طيح وخذ راحتك، وضيع الوقت واضرب وخذ راحتك، ما في أصفر ثاني”.

ونشر رئيس الحزم جانب من المباراة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ما تحتاج كرت أحمر مباشر ولا أصفر ثاني هذه مزاح لاعبين مع بعض”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب عبدالله المقرن في إحراز الهدف الوحيد لـ الراقي بالدقيقة الـ75.

وحافظ الراقي على الفوز ليصل رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن نادي الفيصلي المتصدر.