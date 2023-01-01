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رئيس الصين: نواجه تحديات صعبة لمكافحة كوفيد-19

2023-01-01 الساعة 7:35
رئيس الصين: نواجه تحديات صعبة لمكافحة كوفيد-19
المواطن- فريق التحرير

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قال رئيس الصين، شي جين بينغ، إن التحديات الصعبة لا تزال قائمة في المعركة ضد كوفيد-19، وحث شعبه على الصبر، بعد رفع سياسة مكافحة الوباء الصارمة والتي تبعها تقارير عن إصابة عشرات الملايين.

وأضاف في خطاب ألقاه اليوم: الصين في مرحلة جديدة من السيطرة على كوفيد وتم وضعها بعد اتباع نهج قائم على العلم، وكان الرئيس في اليوم السابق قال إن استراتيجية البلاد تحسنت لحماية حياة الناس وتقليل التكاليف الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبيرغ.

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رئيس الصين نواجه تحديات صعبة لمكافحة كوفيد-19

رفع سياسة زيرو كوفيد

في 7 ديسمبر الماضي، قررت الصين التخفيف نهائيًا من نهجها القاسي المعروف باسم زيرو كوفيد، والذي تضمن عمليات الإغلاق المفاجئة والاختبارات الجماعية المتكررة وإغلاق الحدود.

ورغم دفاعه سابقًا عن السياسة الصارمة، أدلى الزعيم الصيني يوم السبت، بما بدا أنه اعتراف نادر بالمصاعب التي تحملها الشعب الصيني خلال عمليات الإغلاق الحازمة، وكذلك مع الانتشار السريع للمرض.

إصابات الصين الجديدة

وفي الشهر الماضي، نقلت تقارير عن تقديرات لمسؤولين صينيين، أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ كوفيد-19 خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر.

وقال شي: منذ ظهر فيروس كورونا، وضعنا الناس وحياتهم في المقام الأول، وبجهود استثنائية، تغلبنا على الصعوبات والتحديات غير المسبوقة، ولم تكن الرحلة سهلة على أي أحد، والآن، دخلنا مرحلة جديدة من التحدي.

رئيس الصين نواجه تحديات صعبة لمكافحة كوفيد-19

وعلاوة على تفشي الفيروس المتكرر، عانى الاقتصاد الصيني في عام 2022 من الركود المستمر في سوق العقارات، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وتراجع الشهية الخارجية لسلعه.

وبينما توقع المحللون تباطؤ النمو إلى 3% في عام 2022، قال شي إن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 120 تريليون يوان (17.4 تريليون دولار) العام الماضي، مما يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% على الأقل.

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